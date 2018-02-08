Оренбуржцы извинились за выходку своих фанатов на матче «Салавата Юлаева»

В официальном сообществе МХК «Сарматы» Оренбург извинились за своих фанатов.
Во время третьего периода встречи около 15 фанатов из Оренбурга на фанатском секторе «Толпар» заставили четверых подростков и одну девушку снять хоккейную атрибутику, флаг и баннер. Когда те отказались, нападавшие сорвали и порвали баннер, а флаг вытащили на улицу и втоптали его в грязь, сообщает Sports.ru. При этом ни охранники, ни полицейские в конфликт не вмешались.
В связи с отвратительным инцидентом, произошедшем вчера на матче, приносим свои извинения болельщикам "Толпара" и Оренбургского фан-клуба ХК "Салават Юлаев" за недостойное поведение некоторых болельщиков из Оренбурга! Считаем, что их и болельщиками-то назвать нельзя... Мы крайне возмущены действиями так называемых фанатов, именующих себя «ультрас», и считаем его недостойным звания хоккейного болельщика. Служба безопасности ЛД «Звёздный» предприняла меры по выдворению агрессивных молодых людей с территории спортсооружения. В дальнейшем путь на хоккей для них будет закрыт. – сообщили в официальной группе «Сарматы».