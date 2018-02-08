Оренбуржцы извинились за выходку своих фанатов на матче «Салавата Юлаева»

Матч проходил 6 февраля в Оренбурге.

В официальном сообществе МХК «Сарматы» Оренбург извинились за своих фанатов.

Во время третьего периода встречи около 15 фанатов из Оренбурга на фанатском секторе «Толпар» заставили четверых подростков и одну девушку снять хоккейную атрибутику, флаг и баннер. Когда те отказались, нападавшие сорвали и порвали баннер, а флаг вытащили на улицу и втоптали его в грязь, сообщает Sports.ru. При этом ни охранники, ни полицейские в конфликт не вмешались.