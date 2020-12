Председатель совета директоров ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал матч с «Ростовом». Он рассказал Mkset, что доволен победой, но не судейством.

По словам Мурзагулова, результат двух последних игр «Уфы» не стал для него сюрпризом. Ранее он заявил Mkset, что команда из Башкирии «камня на камне» не оставит от «Тамбова» и создаст проблемы «Ростову». Напомним, первых уфимцы разгромили со счётом 4:0, а вторых обыграли с минимальным преимуществом. Игра с «Ростовом» проходила вчера. Единственный гол в матче забил Комнен Андрич — на 70 минуте. После этого случился спорный эпизод: Дмитрий Сысуев выходил один на один с вратарём «Ростова» Егором Бабуриным, возле штрафной перекинул через него мяч, но в последний момент Бабурин свалил нападающего. Судья Евгений Кукуляк изучил момент на VAR, где было отчётливо видно, как кипер «Ростова» хватает Сысуева за футболку, но никакого наказания не назначил. Video: Youtube-канал "Матч-ТВ" — Вся страна видела, как прерывается выход на пустые ворота, кроме одного человека, — прокомментировал Ростислав Мурзагулов Mkset. — Мы будем обязательно опротестовывать это решение. Для меня это просто удивительно. Куда ещё нужно упасть нашему футболу, на какое дно? Нам нужно 10:0 проиграть сербам или 20 игр без побед провести в еврокубках для того, чтобы понимать, что без порядка наше падение не закончится никогда? Наши болельщики хотят смотреть зрелище номер один, а им подсовывают фальшивку. Игра, конечно, была хорошая, но этот эпизод был проявлением нашего падения. Напомним, на предыдущей встрече «Ростова» с «Уфой» (тогда команда из Башкирии играла в меньшинстве после удаления нападающего Вячеслава Кротова и потерпела поражение со счётом 0:1) Ростислав Мурзагулов также раскритиковал судейство и пригрозил снять клуб с чемпионата, за что получил штраф. Сейчас ФК «Уфа» находится на 14 строке таблицы. От зоны прямого вылета её отделает одно очко, а от места, гарантирующего прописку в РПЛ — шесть. Следующие игры она проведёт с «Ротором», идущим на последнем месте, и «Краснодаром» (8 место). — Наша команда преодолела психологические трудности и обрела рисунок игры. Не буду гарантировать победы с «Краснодаром», но им с нами легко не будет, — сказал Ростислав Мурзагулов.

