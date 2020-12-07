— Вся страна видела, как прерывается выход на пустые ворота, кроме одного человека, — прокомментировал Ростислав Мурзагулов Mkset. — Мы будем обязательно опротестовывать это решение. Для меня это просто удивительно. Куда ещё нужно упасть нашему футболу, на какое дно? Нам нужно 10:0 проиграть сербам или 20 игр без побед провести в еврокубках для того, чтобы понимать, что без порядка наше падение не закончится никогда? Наши болельщики хотят смотреть зрелище номер один, а им подсовывают фальшивку. Игра, конечно, была хорошая, но этот эпизод был проявлением нашего падения.