По словам Мурзагулова, результат двух последних игр «Уфы» не стал для него сюрпризом. Ранее он заявил Mkset, что команда из Башкирии «камня на камне» не оставит от «Тамбова» и создаст проблемы «Ростову». Напомним, первых уфимцы разгромили со счётом 4:0, а вторых обыграли с минимальным преимуществом.
Игра с «Ростовом» проходила вчера. Единственный гол в матче забил Комнен Андрич — на 70 минуте. После этого случился спорный эпизод: Дмитрий Сысуев выходил один на один с вратарём «Ростова» Егором Бабуриным, возле штрафной перекинул через него мяч, но в последний момент Бабурин свалил нападающего. Судья Евгений Кукуляк изучил момент на VAR, где было отчётливо видно, как кипер «Ростова» хватает Сысуева за футболку, но никакого наказания не назначил.
— Вся страна видела, как прерывается выход на пустые ворота, кроме одного человека, — прокомментировал Ростислав Мурзагулов Mkset. — Мы будем обязательно опротестовывать это решение. Для меня это просто удивительно. Куда ещё нужно упасть нашему футболу, на какое дно? Нам нужно 10:0 проиграть сербам или 20 игр без побед провести в еврокубках для того, чтобы понимать, что без порядка наше падение не закончится никогда? Наши болельщики хотят смотреть зрелище номер один, а им подсовывают фальшивку. Игра, конечно, была хорошая, но этот эпизод был проявлением нашего падения.
Напомним, на предыдущей встрече «Ростова» с «Уфой» (тогда команда из Башкирии играла в меньшинстве после удаления нападающего Вячеслава Кротова и потерпела поражение со счётом 0:1) Ростислав Мурзагулов также раскритиковал судейство и пригрозил снять клуб с чемпионата, за что получил штраф.
Сейчас ФК «Уфа» находится на 14 строке таблицы. От зоны прямого вылета её отделает одно очко, а от места, гарантирующего прописку в РПЛ — шесть. Следующие игры она проведёт с «Ротором», идущим на последнем месте, и «Краснодаром» (8 место).
— Наша команда преодолела психологические трудности и обрела рисунок игры. Не буду гарантировать победы с «Краснодаром», но им с нами легко не будет, — сказал Ростислав Мурзагулов.