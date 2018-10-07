«Бой века»: Россиянин Хабиб Нурмагомедов одолел ирландца Конора Макгрегора
Сегодня, 10:48СпортЗиля Аскерова
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В долгожданном шоу UFC 229 в Лас-Вегасе состоялась встреча двух известных спортсменов – россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Удущающий прием принес победу Дагестанскому Орлу.
Комментаторы встречу называли «боем века». Он завершился в четвертом раунде. Макгрегор сдался после того, как Нурмагомедов применил удушающий прием. Сразу же после победы Хабиб выскочил из ринга, чтобы ответить кулаками оскорбившего его болельщика. Затем началась массовая потасовка. Президент UFC заявил, что он не собирается отдавать россиянину его пояс, так как был нарушен регламент. Россиянин покинул октагон, так и не получив заветный пояс.
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