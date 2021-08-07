ФК «Уфа» сыграл с московским ФК «Локомотив» вничью и теперь занимает 12 строчку в РПЛ

Вчера в Уфе на бывшем стадионе «Нефтяник», после ребрендинга ставшим «BetBoom Ареной» прошел матч третьего тура Тинькофф Российской Премьер Лиги. С ФК сражался московский «Локомотивом». Закончился матч со счетом 1:1.
Футболист ФК «Уфа» Олег Иванов забил с пенальти. Но «Локомотив» все же сравнял счёт. Постарался Василий Лисакович, он и забил гол уфимцам на 73-й минуте игры.
На данный момент за плечами у ФК «Уфа» 3 матча одно очко. Теперь команда находится на 12-й строчке турнирной таблицы. Всего в Российской Премьер-Лиге 16 команд. Ближайшая игра уфимцев состоится в Нижнем Новгороде 14 августа, с хозяевами площадки ФК «Нижний Новгород».