Денис Черышев пока не определился со своим будущим

По окончании сезона в испанской Ла Лиге Черышев-младший покинул «Валенсию», за которую выступал с 2019 года, перейдя в нее из «Вильярреала». Также Денис играл за мадридский «Реал». В составе сборной России полузащитник стал четвертьфиналистом домашнего мундиаля 2018 года. В поединке против хорватов именно Черышев забил первый мяч, выведя команду Станислава Черчесова вперед в первом тайме. Некоторое время назад слухи активно сватали игрока в московский «Спартака» и питерский «Зенит». Информирует «Советский спорт», ссылаясь на «РИА Новости».