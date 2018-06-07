Участники игр «Лиги наций» в Уфе посетовали на плохую организацию

Представители сборных по волейболу, которые принимают участие в волейбольной "Лиге Наций", посетовали на неудобства с организации турнира. В частности, это касается расписания, когда, как выразились участники, трудновато проводить "три игры подряд".

Участники пресс-конференции выразили надежду, что в следующий раз организаторы соревнований будут больше думать об игроках "как о людях". Вместе с тем, игроки и тренеры отметили, что недостатки в организации не являются ни в коем случае оправданием для того, чтобы расслабиться: пообещали показать красивые игры.

Например, это касается завтрашней игры традиционных соперников - сборных России и Бразилии. Иностранные гости - сборные Китая, Бразилии, Аргентины - высоко оценили площадку, на которой будут в Уфе проходить игры. Кстати, на просмотр уфимских достопримечательностей времени у гостей столицы пока нет: все время уходит на "тренировки, отдых и ресторан". Под последним пунктом имеется в виду, конечно, спортивное питание. Сборная Китая надеется на свое спортивное развитие в рамках турнира, так как и придется играть с сильнейшими мировыми командами.

- Мы будем драться за каждое очко в каждом матче, - сказал тренер китайской сборной.

- Бразилия выступает основным составом. Они, как и Иран, годами игроки вместе играют. У нас же постоянно обновляется состав команды. Проблем у нас много - травмированных, недолеченных. Пока играем не оптимальным составом. И иметь за 6 игр 2 поражения - для нас не самое плохое сегодня. Надеюсь на то, что дальше будет лучше. Комплексов у Бразилии игроков нет. Нет стереотипа о том, что Бразилия непобедимая. Так что изучаем сильные и слабые стороны бразильцев с тем, чтобы показать себя с лучшей, сильной стороны, - тренер сборной России Сергей Шляпников. - тренер сборной России Сергей Шляпников.

Напомним, с 8 по 10 июня в Уфе пройдёт этап волейбольный Лиги Наций. На «Уфа-Арене» сыграют сборная России, Бразилии, Китая и Ирана.

4 июня здесь завершились технические работы для подготовки стадиона к волейбольным матчам. Вместо льда в «Уфа-Арене» подготовлена волейбольная площадка.

8 июня сборная России по волейболу сыграет с Бразилией, 9 июня – со сборной Китая, 10 июня – с Ираном.

Также в эти дни соперники сборной России сыграют между собой:

8 июня – Китай – Иран, 9 июня – Иран – Бразилия, 10 июня – Китай – Бразилия.