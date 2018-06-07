Главным тренером мадридского ФК «Реал» может стать Луис Филипе Сколари

Бывшим наставником «Реала» был Зинедин Зидан. Об этом седьмого июня пишет газета «Известия».

Испанские СМИ информируют, что Сколари умеет находить общий язык с футболистами. Его слова мотивируют спортсменов. Игроки его понимают.

Сейчас Сколари находится без работы. Ранее он успешно сотрудничал с лондонским ФК «Челси», а также сборными Португалии и Бразилии. Последняя под руководством Сколари завоевала в 2002 году звание чемпиона мира.

До недавнего времени бразильский тренер работал с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд». За срок действия контракта эта команда три раза выигрывала чемпионат Китая по футболу.