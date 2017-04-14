В крупнейшей спортивной арене Стерлитамака прошли соревнования по дзюдо

Организатором спортивного праздника стала Башкирская содовая компания.

Несмотря на то, что чемпионат назывался городским, статус «открытый» привлёк участников не только со Стерлитамака и со всей Башкирии, но и с соседней Оренбургской области. Всего в соревнованиях приняли участие 228 спортсменов 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения. Стерлитамак на соревнованиях представлял Центр дзюдо «Кумитэ».

- Организовать фестиваль подобного рода в Стерлитамаке удалось благодаря Башкирской содовой компании. Это реальная помощь. Сейчас детский массовый спорт сильно страдает от нехватки средств. Деньги выделяются довольно скудные, поэтому у нас практически нет возможности вывозить детей на международные турниры. Сейчас, благодаря финансовой поддержке БСК, уже достигнуты определённые результаты. Совсем недавно воспитанник центра дзюдо «Кумите» спортивной школы Олимпийского резерва вернулся из Португалии, где завоевал золотую медаль, тем самым, заслужив право быть в составе сборной страны по дзюдо и успешно выступать на первенстве Европы, – поделился своим мнением о развитии детского спорта главный судья соревнований Юрий Зубков.