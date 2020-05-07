Морозов считает, что КХЛ приняла верное решение, завершив чемпионат досрочно
7 мая, 23:32СпортФото: pxhere.com
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Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о досрочном завершении сезона и решении не разыгрывать чемпионский титул.
Как сообщает «Советский спорт», глава КХЛ назвал принятое решение тяжелым, но вынужденным, а также необходимым для сохранения здоровья людей.
Морозов отметил, что лига пыталась соблюсти спортивный принцип, поэтому присвоила всем командам прошедшим в 1/4 финала Кубка Гагарина единое место один-восемь.
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