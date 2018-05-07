"Рубин" и "Уфа" сыграли вничью на "Казань-арене"

Уфимский футбольный клуб в гостях сыграл вничью с казанским "Рубином" - 0:0. Возможности поразить ворота были у обеих команд, но реализовать их им не удалось.

В первом тайме казанцам удавалось опасно выводить в штрафную Озмуна, но уфимсакая защита с этими выпадами справлялась. В свою очередь Салатич мог забить гол головой после углового, но мяч после его удара угодил в штангу.

Во втором тайме опасный момент был у Ивана Облякова, но он не смог угадать отскок мяча. Казанцы в конце игры остро атаковали, однажды ворота гостей также спасла штанга. 0:0 - итоговый счет на табло.