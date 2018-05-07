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"Рубин" и "Уфа" сыграли вничью на "Казань-арене"
Сюжеты:
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"Рубин" и "Уфа" сыграли вничью на "Казань-арене"

Вчера, 23:34СпортРазиф АбдуллинФото: fcufa.pro
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