Футбольный клуб «Уфа» сегодня сыграет с «Рубином» в Казани

Сегодня ФК «Уфа» сыграет с казанским «Рубином» в рамках предпоследнего тура чемпионата России по футболу. Это будет принципиальный матч.

Сейчас у «Уфы» 39 очков и 6 место в турнирной таблице. «Рубин» с 36 очками находится на 10 месте. Казанский клуб рассчитывает на победу, тогда он может выйти на шестое место, которое теоретически может стать путевкой в зону еврокубков - в случае недопуска победителя Кубка России в Лигу Европы по финансовым причинам.

Игра состоится на новом стадионе, построенном специально к чемпионату мира по футболу в России. Стадион будут тестировать, поэтому он будет максимально заполнен зрителями. Вместимость стадиона - 45 000 человек.