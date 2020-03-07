Сегодня «Салават Юлаев» в Уфе вновь попробует доказать, что сильнее соперника
7 марта, 15:49СпортТатьяна МайороваФото: группа ХК "Салават Юлаев"
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Видеотрансляция матча уфимского хоккейного клуба с омским «Авангардом» будет доступна в интернете и по телевидению.
Сюжеты: Болеем за наших
Сегодня, 7 марта, уфимский клуб «Салават Юлаев» на своем льду сойдется в спортивной схватке с омским «Авангардом».
Напомним, это будет уже четвертая встреча команд в рамках серии плей-офф Кубка Гагарина Восточной конференции. Пока счет в серии 2:1 в пользу «Салавата Юлаева».
Видеотрансляция матча начнется в 16.30 по уфимскому времени. Её можно будет посмотреть на телеканале Матч ТВ, а также в онлайн-трансляции на сайте «Спорт-экспресс».
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