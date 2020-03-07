Сегодня «Салават Юлаев» в Уфе вновь попробует доказать, что сильнее соперника

Сегодня, 7 марта, уфимский клуб «Салават Юлаев» на своем льду сойдется в спортивной схватке с омским «Авангардом».

Напомним, это будет уже четвертая встреча команд в рамках серии плей-офф Кубка Гагарина Восточной конференции. Пока счет в серии 2:1 в пользу «Салавата Юлаева».