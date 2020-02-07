Экспериментальная сборная России провалила первый матч Шведских игр
Вчера, 21:12СпортФото: pxhere.com
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Российские хоккеисты уступили финнам - 0:3.
Обновленный состав сборной России проиграл первый матч Шведских игр. Об этом сообщает "Советский спорт".
Уже на седьмой секунде в наши ворота в одиночестве выкатился Тему Пулккинен. Однако казанец Тимур Билялов, рекордсмен чемпионатов России по сухой серии остановил шайбу.
Примечательно, но российский тренерский штаб после этого случая оставил на льду допустившую прокол пятерку. Не прошло и полминуты, как Пулккинен все же "продавил" нашего вратаря.
В течение матча игра российской сборной смотрелась нестабильно. Финны, напротив, моменты реализовывали, хотя их состав монструозным назвать было нельзя. В итоге сборная Финляндии обыграла "красную машину" со счетом 3:0.
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