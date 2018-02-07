В Пхенчхане решат судьбу олимпийского чемпиона из Уфы Руслана Захарова

На заседание выездной панели CAS, которое стартовало в Пхенчхане сегодня, прибыли представители МОК, среди которых глава комиссии по приглашениям Валери Фурнейрон, медицинский и научный директор Международного олимпийского комитета Ричард Баджет, а также адвокаты российских спортсменов. Среди 32 спортсменов, которые оспаривают неприглашение их на Олимпийские игры, есть и уфимец Руслан Захаров, олимпийский чемпион по шорт-треку в Олимпиаде в Сочи. Перед Олимпийскими играми он сменил вид спорта, теперь он может выступить в Корее как конькобежец, если суд примет положительное решение, а МОК его выполнит.