На оргкомитет Олимпийских игр в Пхенчхане потратили 2,4 млрд долларов

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бюджет оргкомитета Олимпийских игр в Пхенчхане составил 2,4 миллиарда долларов.
Как написала газета «Известия», об этом стало известно от президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
Напомним, бюджет оргкомитета Олимпиады в Сочи, прошедшей в 2014-м году, равнялся примерно 2,5 миллиардам долларов.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей