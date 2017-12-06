Спортивный журналист Юртаев: Каждый спортсмен должен сам сделать свой выбор

Медиакорсеть опрашивает экспертов после решения МОК о запрете сборной России выступать на Олимпиаде под государственным флагом.

- Решение предсказуемое, - сказал спортивный журналист Андрей Юртаев. - Те, кто следил за ситуацией, примерно его и ожидали. В целом, надо сказать, что могло бы быть и хуже, могли бы запретить участвовать вообще всем. А так, «чистые» спортсмены получили возможность выступить, и это неплохо. Что бы ни было написано на груди, и какой бы флаг ни поднимался в честь победы, все прекрасно понимают, какую страну представляет тот или иной атлет.

- Я думаю, каждый спортсмен должен сделать свой выбор самостоятельно, - считает журналист. - У каждого свои отношения со спонсорами и государством и у каждого свои приоритеты: государственный флаг или звание олимпийского чемпиона.

Мы также спросили, а может быть, стоит провести параллельные игры для тех спортсменов, кто лишен права или примет решение не ехать на Олимпиаду в Корею.