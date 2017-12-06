Оксана Савченко: Из-за чиновничьего бездействия страдают спортсмены

Международный Олимпийский комитет решил, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Южной Корее, но только под нейтральным флагом.

- Мнение об этом решении МОК у меня такое же, как и было летом, когда было принято решение об отстранении наших паралимпийцев – все это несправедливо по отношению к спортсменам. Не будем скрывать, что здесь имеется чиновничье бездействие. Дело в том, что не все исправлялось, как надо было. Очень много было замечаний в 2016 году именно к министерствам, именно к федерациям, но до сих пор эти замечания не исправлены. Поэтому такое решение МОК было ожидаемо. Очень жаль, что из-за всей этой ситуации страдают спортсмены, которые всю свою жизнь готовятся к олимпийским играм. Я честно за то, чтобы спортсмены выступали под нейтральным флагом, потому что они здесь ни при чем, они готовились, и они должны себя реализовать неважно под каким уже это флагом будет.