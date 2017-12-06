ФК «Ростов» перед встречей с «Уфой» поменял главного тренера

Леонид Кучук подал в отставку, его место занял Дмитрий Кириченко.

Главный тренер ФК «Ростов» Леонид Кучук сегодня подал в отставку с поста главного тренера , сообщается на сайте ростовского клуба. Вместе с ним уйдет и его тренерский штаб.

- После поражения от московского «Динамо» со счетом 0:2 у наставника «желто-синих» состоялись переговоры с президентом клуба Арташесом Арутюнянцом, по итогам которых Леонид Станиславович написал заявление об уходе, - сообщили в клубе.

Леонид Кучук возглавил «Ростов» 9 июня 2017 года. Сейчас после 19 туров в чемпионате России клуб занимает десятое место в турнирной таблице с 22 очками.

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Ростов» назначен Дмитрий Кириченко, сегодня же сообщили в клубе. Он вошел в тренерский штаб клуба в 2014 году. В 2016 году специалист уже был исполняющим обязанности главного тренера.

Дмитрий Кириченко вновь возглавил ФК "Ростов". Фото: fc-rostov.ru

Смена главного тренера в ростовском клубе произошла накануне поединка с уфимской командой. ФК «Уфа» приедет в Ростов на матч 20-го тура чемпионата России 10 декабря.