Сборная России по хоккею молодежным составом победила Финляндию

Сборная России по хоккею молодежным составом победила Финляндию

Вчера, 16:30СпортPhoto: pxhere.com
Сборная России по хоккею открыла сезон победой над Финляндией (6:2) в матче стартового этапа Еврохоккейтура «Кубка Карьяла» в Хельсинки.

Руководство Федерации хоккея России приняло решение отправить на турнир молодежную сборную, которой в декабре-январе предстоит выступить на чемпионате мира в Эдмонтоне, сообщает «Советский спорт».

Не поехал в Финляндию и главный тренер сборной России Валерий Брагин. Командой в Хельсинки руководил двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, который и будет тренировать «молодежку» в Канаде.

В итоге несмотря на то, что финны собрали взрослую сборную, российские хоккеисты одержали уверенную победу. Шайбы в ворота хозяев забросили Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Илья Сафонов, Даниил Чайка, Егор Чинахов и Егор Афанасьев.

В субботу во втором матче Россия сыграет со Швецией.

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