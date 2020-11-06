Сборная России по хоккею молодежным составом победила Финляндию

Руководство Федерации хоккея России приняло решение отправить на турнир молодежную сборную, которой в декабре-январе предстоит выступить на чемпионате мира в Эдмонтоне, сообщает «Советский спорт».
Не поехал в Финляндию и главный тренер сборной России Валерий Брагин. Командой в Хельсинки руководил двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, который и будет тренировать «молодежку» в Канаде.
В итоге несмотря на то, что финны собрали взрослую сборную, российские хоккеисты одержали уверенную победу. Шайбы в ворота хозяев забросили Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Илья Сафонов, Даниил Чайка, Егор Чинахов и Егор Афанасьев.
В субботу во втором матче Россия сыграет со Швецией.