Андрей Червиченко: Лига Европы без ВАР – это колхоз

Андрей Червиченко: Лига Европы без ВАР – это колхоз

Вчера, 17:17СпортPhoto: pxhere.com
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги матча третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором ЦСКА в гостях уступил «Фейеноорду» со счетом 1:3.

«Не согласен, что поражение ужасное. Команда играла нормально. Не понимаю, почему Лигу Европы превратили в колхоз, где даже ВАРа нет. Были бы ВАР, первый и третий голы голландцев, скорее всего, не зачитали бы. Оба забиты из вне игры.

Поэтому к армейцам по игре упреков не должно быть. Единственная претензия – почему они совсем не бьют по воротам? Один раз пробил Чалов - и сразу забил. Не знаю, почему они постоянно пытаются забежать вместе с мячом в ворота? Может, им за это повышенные премии дают. Как в регби: добежал до лицевой - три очка», – цитирует Червиченко «Советский спорт».

Напомним, что в трех турах подопечные Виктора Гончаренко набрали два очка и расположились на последней, четвертой строчке турнирной таблицы группы K.

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