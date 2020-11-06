Андрей Червиченко: Лига Европы без ВАР – это колхоз

Поэтому к армейцам по игре упреков не должно быть. Единственная претензия – почему они совсем не бьют по воротам? Один раз пробил Чалов - и сразу забил. Не знаю, почему они постоянно пытаются забежать вместе с мячом в ворота? Может, им за это повышенные премии дают. Как в регби: добежал до лицевой - три очка», – цитирует Червиченко «Советский спорт».