ФК «Уфа» не смог сохранить преимущество в счёте и проиграл «Спартаку»

Единственный гол «Уфа» забила уже на десятой минуте матча.

Московский «Спартак» на своём поле обыграл ФК «Уфа» со счётом 3:1, эта победа стала первой для красно-белых над уфимским клубом в рамках чемпионатов России на домашней арене. Общая история противостояния команд в официальных турнирах перед этим матчем насчитывала всего 7 матчей, общий счёт 3:2 в пользу уфимцев, две игры закончились вничью.

Первый гол в этой встрече забили уфимцы, и кажется всё шло к тому, что неудобный соперник для красно-белых так и останется таковым. Но за 8 минут до конца первого тайма полузащитник хозяев Фернандо смог пробить Лунева со стандарта. На перерыв команды ушли при равном счёте 1:1.

Во втором периоде москвичи начали провоцировать соперника и всё-таки вывели гостей из равновесия, два игрока уфимцев, Пауревич и Игбун, получили жёлтые карточки. Игбун пропустит следующий матч из-за перебора карточек. Но горчичниками дело не ограничилось, лишние эмоции отразились на концентрации игроков, и уже на 63 минуте звезда «Спартака» Квинси Промес вывел команду вперёд. Спустя четверть часа тот же Промес помог Андриано установить окончательный счёт в матче - 3:1.

После матча главный тренер уфимцев Сергей Семак назвал поражение неудавшимся риском.

– Мы забили первыми, но до перерыва немного позиционных атак проводил «Спартак», – сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол». – Во втором тайме стали играть лучше, но гол Промеса поставил нас в ситуацию, когда нужно было рисковать. Полумоменты у нас были, но риск не увенчался успехом. Мы получили третий гол, и отыграться было сложно. На этом игра закончилась.