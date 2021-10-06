Верховный суд Башкирии решил сам рассмотреть иск Газизова к «Спартаку» на 400 млн

Напомним, Шамиль Газизов, проработавший в должности генерального директора московского ФК «Спартак» 153 дня и уволившийся оттуда в декабре 2020 года по соглашению сторон, отсудил у бывшего работодателя почти 400 млн рублей. Газизов подал иск о взыскании задолженности по выходному пособию в сумме 299,4 млн рублей, процентов на него в размере 5,47 млн рублей и компенсации морального вреда, который он оценил в 10 тысяч рублей, а также процентов с 30 апреля 2021 года по дату фактической уплаты задолженности.
Заседание суда по этому иску, состоявшееся 11 июня, длилось пять с половиной часов без перерыва, в итоге судья Октябрьского районного суда Уфы вынес решение в пользу истца.
Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в апелляционном порядке в Верховном суде Башкирии, который поддержал его и отменил предыдущий вердикт Октябрьского районного суда.
Полного текста определения суда пока нет, но его резолютивная часть была оглашена в зале суда. Его прокомментировала юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.
Заседание длилось более двух часов. Было очевидно, что судебная коллегия тщательно изучила материалы дела, а также знакома со всеми нюансами апелляционных жалоб. Очень радует то, что всем представителям была предоставлена возможность высказаться, отметила Татьяна Завьялова.
Своим мнением по поводу данного решения Верховного суда Башкирии поделилась также представитель АО «Капитальные Активы» — акционера футбольного клуба «Спартак» Елена Чачуа. Она отдельно остановилась на особенностях рассмотрения дела в Верховном суде РБ.
— Переход суда апелляционной инстанции к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции без учета особенностей, установленных главой 39 ГПК РФ означает, что суд не связан запретом на привлечение третьих лиц, принятие встречного иска, что крайне важно для «Спартака». Верховный суд Башкирии привлек к участию в деле председателя Совета директоров Леонида Арнольдовича Федуна, чего добивался «Спартак» ранее в Октябрьском районном суде, но получил отказ, — пояснила Елена Чачуа.
По сути, рассмотрение суда начинается сначала. Слушания продолжатся после рассмотрения апелляционной жалобы АО «Капитальные активы» Девятым арбитражным апелляционным судом, заседание которого назначено на конец октября.
Верховным судом Башкортостана созданы все предпосылки для справедливого и беспристрастного рассмотрения спора, подчеркнули представители футбольного клуба «Спартак».
Таким образом об окончательном финале рассмотрения этого резонансного судебного спора пока говорить рано. Его развязка впереди.
Получить комментарий Шамиля Газизова и представителей ФК «Уфа» по поводу решения Верховного суда Башкирии на момент публикации пока не удалось.
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