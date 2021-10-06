Верховный суд Башкирии решил сам рассмотреть иск Газизова к «Спартаку» на 400 млн

Напомним, Шамиль Газизов, проработавший в должности генерального директора московского ФК «Спартак» 153 дня и уволившийся оттуда в декабре 2020 года по соглашению сторон, отсудил у бывшего работодателя почти 400 млн рублей. Газизов подал иск о взыскании задолженности по выходному пособию в сумме 299,4 млн рублей, процентов на него в размере 5,47 млн рублей и компенсации морального вреда, который он оценил в 10 тысяч рублей, а также процентов с 30 апреля 2021 года по дату фактической уплаты задолженности.