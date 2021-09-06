Рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 млн евро

Напомним, что Морелос перешел в «Рейнджерс» из шведского ХИКа в июле 2017 года за 1,2 миллиона евро. С тех пор он сыграл за команду 189 матчей, забил 97 голов и отдал 44 результативные передачи. В составе «Глазго» он стал чемпионом Шотландии.