Рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 млн евро

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 млн евро
Рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 млн евро
Вчера, 18:47СпортФото: pxhere.com
«Зенит» заинтересован в приобретении форварда шотландского «Рейнджерс» и сборной Колумбии Альфредо Морелоса

По информации источника, 25-летний колумбиец был близок к переходу в «Порту», однако в итоге переговоры с португальским клубом сорвались. Теперь у футболиста остается лишь два варианта: «Зенит» и «Бешикташ», сообщает "Советский спорт".

Отмечается, что Морелос желает сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов. «Рейнджерс» запрашивает за своего футболиста 15 млн евро.

Действующее соглашение нападающего рассчитано до лета 2023-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Альфредо провел за «Глазго» семь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что Морелос перешел в «Рейнджерс» из шведского ХИКа в июле 2017 года за 1,2 миллиона евро. С тех пор он сыграл за команду 189 матчей, забил 97 голов и отдал 44 результативные передачи. В составе «Глазго» он стал чемпионом Шотландии.

За сборную Колумбии дебютировал в сентябре 2018 года. Всего Альфредо провел за национальную команду десять встреч и отличился одним мячом.

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