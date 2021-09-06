Призеры Паралимпиады из Башкирии получат выплаты до двух миллионов рублей

Призеры Паралимпиады из Башкирии получат выплаты до двух миллионов рублей
Призеры Паралимпиады из Башкирии получат выплаты до двух миллионов рублей
Вчера, 13:27СпортЭлина Сайфранова
Также гранты получат и их наставники.

На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров рассказал сколько получат призеры Паралимпиады из Башкирии. Так, за «золото» назначен грант в два миллиона рублей, за «серебро» - 1,5 миллиона, а за «бронзу» - 1 миллион рублей. К тому же, выплаты предусмотрены и для тренерского состава – они получат половину от названных сумм исходя из медали своих подопечных. Глава региона отметил, что гранты для спортсменов были повышены за некоторое время до начала Паралимпиады.

Напомним, что недавно в Токио завершили Паралимпийские игры, по результатам которых сборная от России заняла 4 место с 36 медалями, 12 из которых были получены спортсменами из Башкирии. Всего в регион «приехали» 5 золотых медалей, 3 серебряные и 4 бронзовые.

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