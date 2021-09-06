Призеры Паралимпиады из Башкирии получат выплаты до двух миллионов рублей

На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров рассказал сколько получат призеры Паралимпиады из Башкирии. Так, за «золото» назначен грант в два миллиона рублей, за «серебро» - 1,5 миллиона, а за «бронзу» - 1 миллион рублей. К тому же, выплаты предусмотрены и для тренерского состава – они получат половину от названных сумм исходя из медали своих подопечных. Глава региона отметил, что гранты для спортсменов были повышены за некоторое время до начала Паралимпиады.
Напомним, что недавно в Токио завершили Паралимпийские игры, по результатам которых сборная от России заняла 4 место с 36 медалями, 12 из которых были получены спортсменами из Башкирии. Всего в регион «приехали» 5 золотых медалей, 3 серебряные и 4 бронзовые.