Призеры Паралимпиады из Башкирии получат выплаты до двух миллионов рублей

На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров рассказал сколько получат призеры Паралимпиады из Башкирии. Так, за «золото» назначен грант в два миллиона рублей, за «серебро» - 1,5 миллиона, а за «бронзу» - 1 миллион рублей. К тому же, выплаты предусмотрены и для тренерского состава – они получат половину от названных сумм исходя из медали своих подопечных. Глава региона отметил, что гранты для спортсменов были повышены за некоторое время до начала Паралимпиады.