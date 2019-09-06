Радий Хабиров проинспектировал строительство Центра шорт-трека в Уфе

Врио главы республики Радий Хабиров сегодня в ходе рабочей поездки по городу Уфа посетил в будущий Центр шорт-трека в Черниковке и ознакомился завершающим ходом работ.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Напомним, объект включен в список ста объектов к 100-летию Республики Башкортостан. Общий объем финансирований составил 584 млн рублей из республиканского и федерального бюджетов.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Министр спорта и молодежной политики РБ Руслан Хабибов отмечает, что текущий год очень благодатный для спортсменов.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

В этом году в республике должны построить и сдать 19 крупнейших спортивных объектов, в числе которых Центр шорт-трека.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- Уровень этого Центра станет одним из самых высоких в России. Планируем его ввести в строй ко Дню Республики. Надеемся, что наши олимпийские чемпионы воспользуются этим прекрасным спортивным объектом и в 2022 году привезут с Олимпийских игр новые медали, - подчеркнул он.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Строительство Центра ведется с 2013 года. Изначально он задумывался как крытый ледовый каток при стадионе «Строитель».

После того, как в 2014 году уфимец Семен Елистратов завоевал золотую медаль Олимпиады в Ванкувере в эстафете, было решено, что необходимо строить Центр шорт-трека вместо обычного ледового катка.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- Планировалось, что шорт-трекисты смогут здесь не только тренироваться, но и проводить различные соревнования. Перепроектирование объекта заняло достаточно большое количество времени. Только в прошлом году мы смогли возобновить строительство, - отмечает генеральный директор группы компаний «СУ-10» Евгений Панов.

Гендиректор ГК "СУ-10" Евгений Панов Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

После изменения архитектурно-планировочных решений, в I очереди строительства “СУ-10” построил каток для шорт-трека и фигурного катания.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Здесь также созданы условия для занятий хокеем. Зрительский зал вмещает 2000 человек. Созданы идеальные условия для проведения соревнований регионального, российского и европейского масштаба.

На 1 этаже также предусмотрены раздевалки, технические и служебные помещения, зал силовой подготовки, буфет на 30 посадочных мест, санузлы и вестибюль.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

На 2 этаже еще один вестибюль, технические и административные помещения, раздевалки, тренажерный и хореографический залы, медико-восстановительный центр.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин ознакомил Радия Хабирова дальнейшими планами.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Во II очередь на 1 этаже будут построены бассейн на шесть дорожек размером 25х16 м для взрослых и детский бассейн 12х6 м, вспомогательные, технические и служебные помещения, спортивный зал, медицинский блок, буфет на 55 посадочных мест и вестибюль.

На 2 этаже – зал сухого плавания, три универсальных и один тренажерный зал, а также вспомогательные помещения при спортазалах. Общая площадь крытого катка – 9 931,91 кв.м, ФОКа – 9 481,8кв.м.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Руководитель региона отметил, что этот проект требует детального обсуждения.