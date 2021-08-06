Олимпийский рекорд на играх в Токио установила воспитанница школы пятиборья Башкирии

Олимпийский рекорд на играх в Токио установила воспитанница школы пятиборья Башкирии
Олимпийский рекорд на играх в Токио установила воспитанница школы пятиборья Башкирии
Вчера, 15:49СпортИрина ДеревянчукФото: championat.com
Гульназ Губайдуллина дала лучший результат в плавании вольным стилем на дистанции в 200 метров в современном пятиборье.

Громкую победу на Олимпийских играх в Токио одержала спортсменка, становление которой происходило в Уфе. В ходе соревнований по плаванию на дистанции в 200 метров вольным стилем в современном пятиборье спортсменка из России Гульназ Губайдуллина не просто стала победителем, а установила новый олимпийский рекорд. Губайдуллина показала результат 2 минуты 07секунд 31 милисекунду.

Этот результат стал олимпийским рекордом. Победа принесла 296 баллов общем зачете пятиборья, в нем спортсменка находится на десятом месте общем зачёте пятиборья Губайдуллина находится на 10-м месте, при том, что еще одна россиянка Ульяна Баташова, занимает в общем зачете третью строчку.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы