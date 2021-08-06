Бронзовым призером Олимпиады в велогонках стала уроженка Башкирии

Бронзовым призером Олимпиады в велогонках стала уроженка Башкирии
Бронзовым призером Олимпиады в велогонках стала уроженка Башкирии
Вчера, 16:33СпортИрина ДеревянчукФото: s-cdn.sportbox.ru
Женский мэдисон на Олимпиаде в Токио проходил впервые.

Мэдисон это тип велогонки, где 32 спортсмена множество раз проходят овальный трек. Сборную страны представляют двое спортсменов, задача которых преодолеть 50 километров, которые составляют 200 кругов максимально быстро. При этом спортсмены в паре сменяют друг друга как бы выталкивая.

Бронзовая медаль в этом типе велогонок досталась россиянкам, спортсменки Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская стали третьими в очень яркой гонке.

Гульназ Хатунцева , в девичестве Бадыкова родилась и выросла в Башкирии, в селе Новобалтачево Чекмагушевского района республики. Велоспортом Хатунцева начала заниматься в 2008 году под руководством тренера Рината Хавизова.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы