Что нужно поменять в российском баскетболе, чтоб наша сборная достигла успеха

Благодаря зрелищности, быстроте, непредсказуемости исхода и сложности, данный вид спорта покорил миллионы сердец, как болельщиков, так и игроков. На этом поприще формируются не только мужские команды. На сегодняшнее время достаточно активно развивается игра женских коллективов.
Российский баскетбол родился в далеком 1906 году в Петербурге. Именно тогда состоялся первая игра на международном уровне, где сыграли представители американской команды и игроки спортивного клуба «Маяк». Уникальным событием данной игры было то, что впервые был использован прием «прессинга» С.В. Васильевым. На то время он являлся и тренером, и игроком одновременно. Их командная игра покорила уже тогда множество зрителей.
Некоторое время баскетбол оставался культом только в Петербурге, и лишь в начале 20-х годов начался новый виток развития. Баскетбол начинают преподавать в спортивных учебных заведениях, как самостоятельный предмет. Это были первые выпускники, которые стали специалистами в данном виде спорта.
В 1947 году ВБС стала полноправным членом МФБ, что дало возможность нашим командам принимать участие в международных соревнованиях. Начиная с 50-х годов и до 80-х прошлого столетия мужская сборная СССР оставалась бесспорным лидером в мировом рейтинге, но и женские коллективы на международной арене спорта смотрелись не намного хуже.
Современная баскетбольная игра пребывает на волне стремительного креативного подъема, который направлен на активизацию действий нападения и защиты. На сегодняшний день происходит популяризация игры в баскетбол.
Его активно используют в качестве средства физического развития школьников и тинейджеров. Регулярные занятия спортивной игрой поддерживают многогранное развитие подростков, в особенности благоприятно влияют на формирование таких физических способностей, как скорость, силовая закалка, проворность. Также воспитываются морально-волевые качества: смелость, настойчивость, дисциплинированность и способность преодолевать трудности. Также благодаря игре происходит и нравственное воспитание юной личности. Дети учатся уважать соперника, честности в борьбе, и стремятся к самосовершенствованию. Все эти качества благополучно формируются благодаря спортивной командной игре.
Российский баскетбол современности тесно переплетается с атлетикой, где предъявляются достаточно высокие требования к профессиональным спортсменам. И, чтобы достичь высокого мастерства в технике и тактике, спортсменам требуется развить физические качества на высоком уровне. Сегодняшний баскетболист – это человек, имеющий превосходную координацию, мгновенную реакцию и смекалку на спортплощадке.
Степень формирования профессиональной игры в баскетбол на территории России достаточно высока, но к сожалению, до уровня игры команд 70-х-80-х годов не дотягивает, поскольку напряжение соперничества на арене международного спорта регулярно растет. Это требует от тренерского состава применения в процессе тренировок все более безупречных форм, способов и средств. Нужно постоянно заниматься разработкой новых тактических положений и стратегий игры, при этом брать во внимание принципы и правила ведения поединков при оптимизации учебно-тренировочных процессов.
Основные моменты на которые следует обратить внимание: