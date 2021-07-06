Что нужно поменять в российском баскетболе, чтоб наша сборная достигла успеха

Баскетбол — достаточно популярная командная игра не только в мире, но и в России.

Благодаря зрелищности, быстроте, непредсказуемости исхода и сложности, данный вид спорта покорил миллионы сердец, как болельщиков, так и игроков. На этом поприще формируются не только мужские команды. На сегодняшнее время достаточно активно развивается игра женских коллективов. Кратко об истории возникновения игры Российский баскетбол родился в далеком 1906 году в Петербурге. Именно тогда состоялся первая игра на международном уровне, где сыграли представители американской команды и игроки спортивного клуба «Маяк». Уникальным событием данной игры было то, что впервые был использован прием «прессинга» С.В. Васильевым. На то время он являлся и тренером, и игроком одновременно. Их командная игра покорила уже тогда множество зрителей. Некоторое время баскетбол оставался культом только в Петербурге, и лишь в начале 20-х годов начался новый виток развития. Баскетбол начинают преподавать в спортивных учебных заведениях, как самостоятельный предмет. Это были первые выпускники, которые стали специалистами в данном виде спорта. В 1947 году ВБС стала полноправным членом МФБ, что дало возможность нашим командам принимать участие в международных соревнованиях. Начиная с 50-х годов и до 80-х прошлого столетия мужская сборная СССР оставалась бесспорным лидером в мировом рейтинге, но и женские коллективы на международной арене спорта смотрелись не намного хуже. Баскетбол и современность Современная баскетбольная игра пребывает на волне стремительного креативного подъема, который направлен на активизацию действий нападения и защиты. На сегодняшний день происходит популяризация игры в баскетбол. Его активно используют в качестве средства физического развития школьников и тинейджеров. Регулярные занятия спортивной игрой поддерживают многогранное развитие подростков, в особенности благоприятно влияют на формирование таких физических способностей, как скорость, силовая закалка, проворность. Также воспитываются морально-волевые качества: смелость, настойчивость, дисциплинированность и способность преодолевать трудности. Также благодаря игре происходит и нравственное воспитание юной личности. Дети учатся уважать соперника, честности в борьбе, и стремятся к самосовершенствованию. Все эти качества благополучно формируются благодаря спортивной командной игре. Что же нужно улучшить для качественной игры Российский баскетбол современности тесно переплетается с атлетикой, где предъявляются достаточно высокие требования к профессиональным спортсменам. И, чтобы достичь высокого мастерства в технике и тактике, спортсменам требуется развить физические качества на высоком уровне. Сегодняшний баскетболист – это человек, имеющий превосходную координацию, мгновенную реакцию и смекалку на спортплощадке. Степень формирования профессиональной игры в баскетбол на территории России достаточно высока, но к сожалению, до уровня игры команд 70-х-80-х годов не дотягивает, поскольку напряжение соперничества на арене международного спорта регулярно растет. Это требует от тренерского состава применения в процессе тренировок все более безупречных форм, способов и средств. Нужно постоянно заниматься разработкой новых тактических положений и стратегий игры, при этом брать во внимание принципы и правила ведения поединков при оптимизации учебно-тренировочных процессов. Основные моменты на которые следует обратить внимание: Тактика игры. Современная тенденция в развитии баскетбола показывает, насколько тактика является основополагающим видом при подготовке спортсменов. Она, в первую очередь, определяет обязанности баскетболистов в команде в разных ситуациях игры, влияет на ее стиль, а также значительно повышает теоретическую и психологическую подготовку каждого игрока. Такие безапелляционные факты заставляют тренерский состав заниматься поиском нетрадиционных средств и методов тактических подготовок. Все зависит от того, насколько хорошо подобрана тактика к исполнительскому мастерству и функциональным возможностям всех игроков. И если учтены все факторы и разработана идеальная модель под возможности команды, она обязательно улучшит результат выступлений.

Атака и быстрый прорыв. Нынешняя игра говорит о неравноценности соотношения разных видов нападения. В атакующих действиях львиную долю занимают позиционные нападения, в которых игроки очень часто допускают ошибки. Нападение «быстрый прорыв» используется намного меньше, хотя по эффективности оно имеет намного лучшие показатели. Данная ситуация реально показывает, насколько не сбалансированы способы атак в современном баскетболе. Игроки предпочитают действовать индивидуально, пренебрегая комбинационностью. Но только сплоченная командная игра с равномерным применением всех видов атаки, логических переходов от одной системы или способа к другим, сможет дать необходимый победный результат. Роль тактики «быстрого прорыва» растет, поэтому данному виду стоит уделять значительное внимание для получения положительного результата.

Скорость. Позволяет тактические действия сделать более гибкими. Борьба за высокую скорость – повеление времени. Медленное ведение игры дает возможность добиться краткосрочного успеха. Она говорит о тактическом несовершенстве и нерешительности. Тактические действия, мастерство в технике и скоростной режим должны работать в унисон. Игроки должны научится творить на площадке благодаря приобретенным навыкам, тогда игра станет зрелищем, будет приносить бурю эмоций и положительный игровой победный результат. Современные технологии не стоят на месте. Сегодня, благодаря интернету, очень популярны стали букмекерские конторы, которые принимают ставки на спорт. Существует две самые распространенные и эффективные стратегии на ставки в баскетболе:

Лайв по четвертям. Суть состоит в том, что игроки ставят на итог первой четверти: четный, нечетный или победа одной из команд. При проигрыше заключается новое пари на большую сумму.

Стратегия коридора. Здесь используются ошибки букмекеров и ставится две ставки на спорт, которые возможно сыграют в одно время. Данные виды ставок можно ставить в любой букмекерской конторе-партнере Scores 24. Они принимают множество разных видов пари и достаточно известны своей надежностью и честной игрой.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter