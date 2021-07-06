Что нужно поменять в российском баскетболе, чтоб наша сборная достигла успеха

Что нужно поменять в российском баскетболе, чтоб наша сборная достигла успеха
Что нужно поменять в российском баскетболе, чтоб наша сборная достигла успеха
Вчера, 11:18СпортФото: fiba.basketball
Баскетбол — достаточно популярная командная игра не только в мире, но и в России.

Благодаря зрелищности, быстроте, непредсказуемости исхода и сложности, данный вид спорта покорил миллионы сердец, как болельщиков, так и игроков. На этом поприще формируются не только мужские команды. На сегодняшнее время достаточно активно развивается игра женских коллективов.

Кратко об истории возникновения игры

Российский баскетбол родился в далеком 1906 году в Петербурге. Именно тогда состоялся первая игра на международном уровне, где сыграли представители американской команды и игроки спортивного клуба «Маяк». Уникальным событием данной игры было то, что впервые был использован прием «прессинга» С.В. Васильевым. На то время он являлся и тренером, и игроком одновременно. Их командная игра покорила уже тогда множество зрителей.

Некоторое время баскетбол оставался культом только в Петербурге, и лишь в начале 20-х годов начался новый виток развития. Баскетбол начинают преподавать в спортивных учебных заведениях, как самостоятельный предмет. Это были первые выпускники, которые стали специалистами в данном виде спорта.

В 1947 году ВБС стала полноправным членом МФБ, что дало возможность нашим командам принимать участие в международных соревнованиях. Начиная с 50-х годов и до 80-х прошлого столетия мужская сборная СССР оставалась бесспорным лидером в мировом рейтинге, но и женские коллективы на международной арене спорта смотрелись не намного хуже.

Баскетбол и современность

Современная баскетбольная игра пребывает на волне стремительного креативного подъема, который направлен на активизацию действий нападения и защиты. На сегодняшний день происходит популяризация игры в баскетбол.

Его активно используют в качестве средства физического развития школьников и тинейджеров. Регулярные занятия спортивной игрой поддерживают многогранное развитие подростков, в особенности благоприятно влияют на формирование таких физических способностей, как скорость, силовая закалка, проворность. Также воспитываются морально-волевые качества: смелость, настойчивость, дисциплинированность и способность преодолевать трудности. Также благодаря игре происходит и нравственное воспитание юной личности. Дети учатся уважать соперника, честности в борьбе, и стремятся к самосовершенствованию. Все эти качества благополучно формируются благодаря спортивной командной игре.

Что же нужно улучшить для качественной игры

Российский баскетбол современности тесно переплетается с атлетикой, где предъявляются достаточно высокие требования к профессиональным спортсменам. И, чтобы достичь высокого мастерства в технике и тактике, спортсменам требуется развить физические качества на высоком уровне. Сегодняшний баскетболист – это человек, имеющий превосходную координацию, мгновенную реакцию и смекалку на спортплощадке.

Степень формирования профессиональной игры в баскетбол на территории России достаточно высока, но к сожалению, до уровня игры команд 70-х-80-х годов не дотягивает, поскольку напряжение соперничества на арене международного спорта регулярно растет. Это требует от тренерского состава применения в процессе тренировок все более безупречных форм, способов и средств. Нужно постоянно заниматься разработкой новых тактических положений и стратегий игры, при этом брать во внимание принципы и правила ведения поединков при оптимизации учебно-тренировочных процессов.

Основные моменты на которые следует обратить внимание:

  • Тактика игры. Современная тенденция в развитии баскетбола показывает, насколько тактика является основополагающим видом при подготовке спортсменов. Она, в первую очередь, определяет обязанности баскетболистов в команде в разных ситуациях игры, влияет на ее стиль, а также значительно повышает теоретическую и психологическую подготовку каждого игрока. Такие безапелляционные факты заставляют тренерский состав заниматься поиском нетрадиционных средств и методов тактических подготовок. Все зависит от того, насколько хорошо подобрана тактика к исполнительскому мастерству и функциональным возможностям всех игроков. И если учтены все факторы и разработана идеальная модель под возможности команды, она обязательно улучшит результат выступлений.
  • Атака и быстрый прорыв. Нынешняя игра говорит о неравноценности соотношения разных видов нападения. В атакующих действиях львиную долю занимают позиционные нападения, в которых игроки очень часто допускают ошибки. Нападение «быстрый прорыв» используется намного меньше, хотя по эффективности оно имеет намного лучшие показатели. Данная ситуация реально показывает, насколько не сбалансированы способы атак в современном баскетболе. Игроки предпочитают действовать индивидуально, пренебрегая комбинационностью. Но только сплоченная командная игра с равномерным применением всех видов атаки, логических переходов от одной системы или способа к другим, сможет дать необходимый победный результат. Роль тактики «быстрого прорыва» растет, поэтому данному виду стоит уделять значительное внимание для получения положительного результата.
  • Скорость. Позволяет тактические действия сделать более гибкими. Борьба за высокую скорость – повеление времени. Медленное ведение игры дает возможность добиться краткосрочного успеха. Она говорит о тактическом несовершенстве и нерешительности. Тактические действия, мастерство в технике и скоростной режим должны работать в унисон. Игроки должны научится творить на площадке благодаря приобретенным навыкам, тогда игра станет зрелищем, будет приносить бурю эмоций и положительный игровой победный результат. Современные технологии не стоят на месте. Сегодня, благодаря интернету, очень популярны стали букмекерские конторы, которые принимают ставки на спорт. Существует две самые распространенные и эффективные стратегии на ставки в баскетболе:
  • Лайв по четвертям. Суть состоит в том, что игроки ставят на итог первой четверти: четный, нечетный или победа одной из команд. При проигрыше заключается новое пари на большую сумму.
  • Стратегия коридора. Здесь используются ошибки букмекеров и ставится две ставки на спорт, которые возможно сыграют в одно время. Данные виды ставок можно ставить в любой букмекерской конторе-партнере Scores 24. Они принимают множество разных видов пари и достаточно известны своей надежностью и честной игрой.
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