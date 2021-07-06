Анри покинул сборную Бельгии

Анри покинул сборную Бельгии
Анри покинул сборную Бельгии
Вчера, 20:07СпортФото: pxhere.com
Он пожертвует свою зарплату на благотворительность.

Специалист Тьерри Анри покинул пост помощника главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса после вылета команды с Евро-2020. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на RMC Sport.

Отмечается, что экс-нападающий лондонского «Арсенала» и испанской «Барселоны» все заработанные в команде деньги перечислит на благотворительность.

Напомним, что Анри присоединился к Бельгии в конце мая. Он работал с командой во второй раз. Ранее он сотрудничал с ней с 2016 по 2018 год.

На Евро-2020 Бельгия дошла до 1/4 финала, где уступила Италии (1:2).

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