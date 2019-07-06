В рядах ФК «Уфа» пополнение: клуб подписал договор с Тургаем Мохбалиевым
6 июля, 13:15СпортМинзаля АскароваФото: пресс-служба ФК "Уфа"
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Тургай в матчах выполняет роль правого защитника. Родом из Азербайджана, имеет российское гражданство.
Последние шесть лет футболист провел в академии московского «Спартака».
За этот футбольный клуб молодой человек в предыдущем сезоне провел 28 матчей в молодежном составе. Ему удалось забить 2 гола. Также 19-летний Тургай вызывается в юношескую сборную России U-19, за которую провел 4 матча.
- Футбольный клуб «Уфа» приветствует Тургая и желает ему успешной игры за наш клуб и стремительного прогресса! – сообщает пресс-служба клуба.
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