В рядах ФК «Уфа» пополнение: клуб подписал договор с Тургаем Мохбалиевым

Последние шесть лет футболист провел в академии московского «Спартака».

За этот футбольный клуб молодой человек в предыдущем сезоне провел 28 матчей в молодежном составе. Ему удалось забить 2 гола. Также 19-летний Тургай вызывается в юношескую сборную России U-19, за которую провел 4 матча.