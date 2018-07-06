На здоровье: В Уфе проектируется новый спортивный комплекс

В этом уголке города своя атмосфера. Всего в километре шумит оживленный проспект Октября, но это пространство в районе бывшей вертолетной площадки, окруженное лесопосадкой, горожане не зря считают оазисом тишины. Живущие здесь люди особенно ценят умиротворяющую обстановку. Здесь часто можно увидеть бегающую по утрам молодежь, а также представителей более старшего поколения. Так что новость о скором строительстве нового спортивного комплекса в этом районе большинство местных жителей восприняли с радостью.

Как сообщил Медиакорсети заказчик проекта – Управляющая компания «Аркада», в разрабатываемом проекте предусмотрены: фитнес-клуб, зал и открытые площадки для игровых видов спорта, теннисные корты и каток.

- Действительно, сегодня компанией «Башкиргражданпроект» начаты работы по проектированию спорткомплекса по улице Зорге, в районе бывшей вертолетной площадки, – рассказала Маргарита Сутюшева, директор УК «Аркада». - Мы уже давно собирались претворить в жизнь такой проект и в 2015-2016 годах уже вели переговоры с рядом компаний о совместном строительстве подобного комплекса. Но тогдашняя экономическая ситуация заставила сдвинуть сроки реализации проекта.

Специалисты компании «Аркада», которая является управляющей компанией спорткомплекса «Тан», который находится в непосредственной близости от проектируемого нового спорткомплекса, проводили исследования по данной теме и отчетливо понимают нехватку именно демократичного формата спортивных фитнес-клубов и площадок в этом разрастающемся районе.

- Что немаловажно - существует реальная возможность грамотно совместить уже имеющуюся в «Тане» спортивную базу (например, бассейн) с инфраструктурой нового спортивного сооружения, - уточнила Маргарита Сутюшева. – Параллельно, пока идет проектирование будущего спортивного комплекса, ведутся активные переговоры с потенциальными инвесторами и арендаторами, так как без них реализовать наш проект в полном объеме исключительно своими силами будет затруднительно.

Напомним, в этом районе в последние годы активно развернулось жилищное строительство, появились такие крупные жилые комплексы как «Парковый», «Тихая роща», «Тихая роща-2» и другие. Так что нет сомнений, что услуги нового спорткомплекса будут востребованы.

Кстати, по данным Комитета по физкультуре и спорту администрации Уфы, в столице Башкирии доля граждан, систематически занимающихся спортом (то есть не менее трех часов в неделю), с каждым годом увеличивается. Сейчас он уже превышает 30% от общей численности уфимцев.

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации поставлена задача до 2020 года довести охват спортивными занятиями до 40%. Этот результат, по мнению экспертов, вполне достижим за счет пропаганды здорового образа жизни, особенно среди молодежи, а также возведения новых спортивных объектов, доступных широкому кругу жителей города.