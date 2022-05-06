«Хандра или травмы». Колосков назвал причины неудачной игры Дзюбы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о малой игровой практике нападающего Артема Дзюбы в составе «Зенита». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.
Функционер считает, что данная ситуация может говорить о намерении петербургского клуба расстаться с игроком. При этом Колосков отмечает, что причиной спада футболиста могут повреждения или психологическая неустойчивость, другими словами, хандра.
Действующее соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2022 года.