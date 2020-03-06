Малкин занял 65 место в списке лучших бомбардиров НХЛ
6 марта, 20:49СпортФото: commons.wikimedia.org
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Россиянин Евгений Малкин, играющий за Pittsburgh Penguins стал 65-м среди лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.
Как сообщает RT, в последней игре с Buffalo Sabres Малкин сделал сразу две результативные передачи. Таким образом о набрал 1071 очко, сместив с 65 места Хенрика Седина.
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