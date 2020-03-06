ФК «Уфа» встретится с действующим чемпионом России и единоличным лидером РПЛ

В чемпионате «Зенит» потерпел лишь два поражения, причем одно из них питерцам нанесла «Уфа». 24 августа прошлого года уфимцы обыграли команду Сергея Семака на стадионе «Нефтяник» со счетом 1:0, а единственный гол забил Даниил Фомин.

На прошлой неделе «Зенит» провёл свой первый матч в новом году, в Санкт-Петербурге лидер чемпионата сыграл нулевую ничью против московского «Локомотива». А в среду команда Сергея Семака гостила в Грозном у «Ахмата», где одержала победу в четвертьфинале Кубка России лишь в дополнительное время.

У «Зенита» и «Уфы» очень много общего. Так, например, по пути Уфа – Санкт-Петербург в «Зенит» отправились главный тренер Сергей Семак, его помощники Александр Низелик, Вильям Артур де Оливейра и тренер-реабилитолог Мария Бурова. Также в составе «Зенита» играет голкипер сборной России Андрей Лунёв, который свой первый большой сезон в профессиональном футболе играл именно в ФК «Уфа». Помимо этого, в «Зените» играет 21-летний защитник Данил Круговой, который сейчас отдан в аренду обратно в уфимский клуб. Еще прошлым летом «Уфа» арендовала правого защитника «Зенита» Дениса Терентьева, который, наверняка, сыграет в этом матче из-за перебора желтых карточек Александра Сухова.

Состав «Зенита» по версии авторитетного немецкого портала transfermarkt является самым дорогим в Тинькофф Российской Премьер-Лиге. Общая его стоимость составляет 206 млн евро, что почти в 8 раз больше, чем у «Уфы». Самым дорогим игроком считается бразилец Мальком, перешедший из «Барселоны», чья стоимость оценивается в 40 млн евро. Также в составе «Зенита» можно выделить ряд игроков сборной России, таких как Артём Дзюба, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев и Александр Ерохин. Самым опасным игроком в стане питерского клуба можно назвать одного из героев чемпионата мира 2018, Артёма Дзюбу. На его счету в этом сезоне 11 голов и 9 голевых передач.