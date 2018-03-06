В Уфе «День 1000 велосипедистов» пройдет 27 мая

«День тысячи велосипедистов» пройдет 27 мая 2018 года, сообщили на официальном сайте фестиваля Veloufa.ru. Ежегодный парад пройдет в этот раз в рамках Единого дня велопарадов в РФ.

Участники велопарада проедут 10 километров от площади имени Ленина до парка «Ватан». Фестиваль планируется провести на территории парка «Ватан», стадиона «Динамо» и прилегающих улиц. Участником «Дня 1000 велосипедистов» может стать любой желающий. С правилами можно ознакомиться на официальном сайте.