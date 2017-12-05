«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд

На этот раз над московским «Динамо» - 3:2, в овертайме.

Вчера, 4 декабря, на льду «Уфа-Арены» «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Игра была сложной, но уфимская команда сумела победить. Это третья победа подряд после поражения в домашнем «зеленом дерби», после которого на команду обрушился шквал критики.

Сначала верх в игре взяли гости, в начале первого периода динамовец Мартиньш Карсумс открыл счет. Но уфимцы тут же отыгрались. Энвер Лисин добил шайбу в ворота после броска Игоря Макарова. Во втором периоде хозяева поля вышли вперед после броска Тему Хартикайнена, ассистировал ему Линус Умарк. Но гости сумели сравнять счет, выпустив в концовке третьего периода шестого игрока вместо вратаря. Отличился Андрей Алексеев.

Игра перешла в овертайм. Победу уфимцам принес Тему Хартикайнен, забросивший решающую шайбу. Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд в послематчевом комментарии так сказал об этой победе:

– Это была очень сложная игра. «Динамо» очень хорошо играло в защите. Создавало нам неудобства для игры в нападении. Они хорошо оборонялись и создавали опасные контратаки, это было тяжело для нас. Но мы выиграли, это очень важно для нас в данный момент. У нас было тяжёлое время, мы проиграли много игр. Думаю, что наша команда просто выросла, мы стали играть вместе. Стали лучше, как команда.

Уфимский защитник Станислав Гареев в раздевалке так оценил игру:

- Игра была боевая, много было моментов у них и у нас. Нам ничего не остается, кроме как биться в каждом матче.