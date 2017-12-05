Чиновники из Кореи заступились за российских спортсменов

Вице-президент Национальной организации туризма Кореи Мин Хонг Мин отправил главе Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелю письмо с просьбой о допущении спортсменов из России к Олимпийским играм в 2018 году.

Как пишет издание Dni.ru, по убеждению корейского чиновника, участие российских спортсменов критично для успеха зимних игр.

В начале своего обращения Мин Хонг Мин написал, что между Россией и Кореей установились доверительные отношения в области хоккея. Он подчеркнул, что в этом году Национальная организация туризма Кореи (НОТК) и Федерация хоккея России построили партнерские отношения в области продвижения Зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане. НОТК и ФХР собща организовали визит сборной России по хоккею в Пхенчхан в марте текущего года и проведение выставочных игр против сборной Кореи.

Он назвал символичным тот факт, что именно команда из России стала первой сборной, посетившей новую хоккейную олимпийскую арену. Корея почувствовала ответную поддержку и заинтересованность в Олимпиаде. Мин Хонг Мин уверен, что сборная России является одной из самых прославленных команд в мире, и ее участие необходимо для успеха Олимпийских игр. Это касается и продаж билетов, и пакетных предложений, считает чиновник.

Он также добавил, что Южная Корея в первый раз принимает Зимние Олимпийские Игры, и стране хотелось бы провести их успешно. Правительство Кореи и Оргкомитет Игр в Пхенчхане приложили много усилий для подготовки уникального события для всего мира. Чиновники Кореи хотели бы продемонстрировать гостям красоты страны, но при этом главным и самым важным шагом к достижению этой цели станет обеспечение интереса к спортивным соревнованиям, подчеркнул Мин Хонг Мин.