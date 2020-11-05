Стронгмен из Башкирии поставил рекорд России, протащив 36-тонный авиалайнер

Стронгмен из Башкирии поставил рекорд России, протащив 36-тонный авиалайнер

Вчера, 14:38СпортАнна КононоваPhoto: Instagram Эльбруса Нигматуллина
«Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин из Башкирии установил новый рекорд страны в силовом экстриме Truck-pull plane (тяга самолёта за канат).

Сегодня, 5 ноября, в аэропорту Уфы Нигматуллин протащил за собой самолёт Boeing 737-500 компании Utair весом 36 тонн. За 44,58 секунд спортсмен откатил авиалайнер на 25 метров. Результаты рекорда зафиксировал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Ещё несколько дней назад Эльбрус Нигматуллин писал в Instagram, что достижение он посвятит скончавшемуся мэру Уфы Ульфату Мустафину.

Свой рекорд я хочу посвятить внезапно ушедшему от нас мэру города Уфа Мустафину Ульфату Мансуровичу, писал рекордсмен.

Photo:Instagram Эльбруса Нигматуллина

Напомним, Ульфат Мустафин ушёл из жизни 29 октября.

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