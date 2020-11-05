Стронгмен из Башкирии поставил рекорд России, протащив 36-тонный авиалайнер

Сегодня, 5 ноября, в аэропорту Уфы Нигматуллин протащил за собой самолёт Boeing 737-500 компании Utair весом 36 тонн. За 44,58 секунд спортсмен откатил авиалайнер на 25 метров. Результаты рекорда зафиксировал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.