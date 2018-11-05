"Уфа" проиграла дома "Крыльям Советов"

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В первом тайме гости провели несколько острых фланговых атак, одна из них на 18 минуте привела к угловому. Передачу с левого фланга замкнул Мирал Самарджич, он открыл счет в матче.
Уфимцы попытались отыграться, особенно опасными были атаки с участием Слая, Живоглядова и Сысуева. Последний имел, пожалуй, самый опасный момент через пять минут после пропущенного гола, оказавшись в штрафной, он пробил, но попал в ноги защитника.
В первом тайме "Уфа" больше владела мячом, нанесла 4 удара, но ни одного в створ.
После перерыва Иван Пауревич вышел на поля вместо Ванека, а со временем и Азер Алиев заменил Табидзе. "Уфа" чаще атаковала, и усилиями Слая и Сысуева сравняла счет. Хозяева поля создали много моментов, но гости сумели выйти вперед в добавленное время. В быстрой контратаке вышедший на замену Павел Яковлев приложился к мячу, и Беленов не смог спасти команду. 1:2 - "Уфа" уступает дома "Крыльям Советов".