В Уфе проходит турнир хоккейных звезд прошлых лет

За почетный трофей борятся четыре команды: казанский "Ак Барс", магнитогорский "Металлург", пермский "Молот" и сами хозяева - хоккеисты защищавшие цвета "Салавата Юлаева" в разные годы.

Болельщики могут увидеть на льду таких известных игроков прошлого, как Николай Бардин, Павел Воробьёв, Игорь Григоренко, Алексей Кайгородов, Руслан Нуртдинов, Андрей Яханов и многих других. Турнир продлится до 7 октября. Вход свободный.