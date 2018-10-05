В Уфе проходит турнир хоккейных звезд прошлых лет
Сегодня, 13:12СпортРашид СалиховФото: официальный сайт ХК " Салават Юлаев"
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Сегодня, 5 октября, во Дворце спорта, стартовал Всероссийский турнир на призы ХК "Салават Юлаев" с участием ветеранов хоккея.
За почетный трофей борятся четыре команды: казанский "Ак Барс", магнитогорский "Металлург", пермский "Молот" и сами хозяева - хоккеисты защищавшие цвета "Салавата Юлаева" в разные годы.
Болельщики могут увидеть на льду таких известных игроков прошлого, как Николай Бардин, Павел Воробьёв, Игорь Григоренко, Алексей Кайгородов, Руслан Нуртдинов, Андрей Яханов и многих других. Турнир продлится до 7 октября. Вход свободный.
Расписание всего турнира:
5 октября
14:00 «Салават Юлаев» – «Молот»
16:00 «Металлург» – «Ак Барс»
6 октября
13:00 «Молот» – «Металлург»
15:00 «Салават Юлаев» – «Ак Барс»
7 октября
11:00 «Ак Барс» – «Молот»
13:00 «Салават Юлаев» – «Металлург».
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