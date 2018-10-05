Емельяненко предсказал победу Нурмагомедова над Макгрегором
Сегодня, 17:18Спорт
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По мнению бойца смешанного стиля в тяжелом весе Александра Емельяненко, россиянин Хабиб Нурмагомедов победит ирландца Конора Макгрегора в предстоящем титульном поединке.
Емельяненко заявил, что выходец из России сильнее представителя Ирландии. Об этом пятого октября пишет газета «Известия».
Александр Емельяненко признал, что Конор Макгрегор ударник и борец высочайшего уровня. Однако тяжеловес делает ставку на технику и стратегию Хабиба Нурмагомедова, которые должны помочь тому выиграть бой.
Ирландец хорош в движении, но функционально и физически он слабее россиянина. На стороне Нурмагомедова его выносливость, сказал Емельяненко, добавив, что лично он будет болеть за своего соотечественника.
Отметим, что бой за пояс чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором пройдет шестого октября на T-Mobile arena в Лас-Вегасе.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей