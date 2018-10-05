Емельяненко предсказал победу Нурмагомедова над Макгрегором

Емельяненко заявил, что выходец из России сильнее представителя Ирландии. Об этом пятого октября пишет газета «Известия».

Александр Емельяненко признал, что Конор Макгрегор ударник и борец высочайшего уровня. Однако тяжеловес делает ставку на технику и стратегию Хабиба Нурмагомедова, которые должны помочь тому выиграть бой.

Ирландец хорош в движении, но функционально и физически он слабее россиянина. На стороне Нурмагомедова его выносливость, сказал Емельяненко, добавив, что лично он будет болеть за своего соотечественника.