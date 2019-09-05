Мэрия Уфы опровергла слухи о сносе горнолыжной школы в «Олимпик-парке»

Из пояснений чиновников следует, что на самом деле в парке планируется создать центр международного туризма, который предполагает также и развитие горнолыжной инфраструктуры, включая строительство многопрофильного спортивного комплекса, гостиницы и кафе. Именно с этой целью и проводятся планировка и межевание территории в квартале между лесопарком восточного склона, рекой Уфа и улицей Менделеева до границы с горнолыжным комплексом «Ак Йорт».