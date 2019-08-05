Трефилов покинул место тренера сборной РФ по гандболу

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Бывший тренер российской женский сборной по гандболу Евгений Трефилов занял пост вице-президента ФГР (Федерации гандбола РФ).
Информация об этом появилась 5 августа на сайте организации, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что данное решение было принято совместно с главой федерации Сергеем Шишкаревым и учитывает состояние здоровья Трефилова, а также рекомендации врачей. Тренер несколько месяцев назад перенес операцию на сердце.
По словам Шишкарева, решение было очень непростым. Он также выразил Трефилову, возглавляемому сборную с 1999 по 2012 и с 2013 по 2019 годы, благодарность за выдержку, мужество и поблагодарил его за успехи российской команды.
На место главного тренера приглашен глава клуба «Ростов-Дон» Амброс Мартин.
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