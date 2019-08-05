Трефилов покинул место тренера сборной РФ по гандболу

Отмечается, что данное решение было принято совместно с главой федерации Сергеем Шишкаревым и учитывает состояние здоровья Трефилова, а также рекомендации врачей. Тренер несколько месяцев назад перенес операцию на сердце.

По словам Шишкарева, решение было очень непростым. Он также выразил Трефилову, возглавляемому сборную с 1999 по 2012 и с 2013 по 2019 годы, благодарность за выдержку, мужество и поблагодарил его за успехи российской команды.