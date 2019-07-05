Фото: pxhere.com
РФС назвал имя лучшего арбитра сезона
5 июля, 17:54Спорт
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Российский футбольный союз (РФС) назвал Сергея Лапочкина лучшим арбитром последнего сезона.
Это решение принял исполком организации, сообщает 5 июля газета «Известия».
Кандидатура этого 38-летнего арбитра была выдвинута судейским комитетом. В последнем сезоне он работал на финальной встрече Кубка России и на матчах европейской Лиги. Помимо этого, Лапочкин будет судьей на игре «Зенит»-«Локомотив» Суперкубка России, который состоится 6 июля.
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