РФС назвал имя лучшего арбитра сезона

Кандидатура этого 38-летнего арбитра была выдвинута судейским комитетом. В последнем сезоне он работал на финальной встрече Кубка России и на матчах европейской Лиги. Помимо этого, Лапочкин будет судьей на игре «Зенит»-«Локомотив» Суперкубка России, который состоится 6 июля.