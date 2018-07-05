Тренер сборной Коста-Рики потерял работу после ЧМ-2018

Решение сменить тренера футболистов Коста-Рики было принято после поражения на ЧМ-2018. Об этом пятого июля пишет газета «Известия».

По словам главы Федерации футбола Коста-Рики Родолфо Вильялобоса, действие контракта с Рамиресом подошло к концу после игры национальной сборной против команды Швейцарии. Договор о сотрудничестве с тренером продлен не будет. В то же время Вильялобос поблагодарил Рамиреса за работу.

Кто станет новым наставником сборной Коста-Рики по футболу пока неизвестно. С претендентом Федерация должна определиться до середины осени. Однако сроки могут быть передвинуты. Спортивным чиновникам нужно принять правильное решение.