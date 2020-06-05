5 российских тренеров, чьи легкоатлеты попались на допинге, могут потерять лицензии

ВФЛА выявила пять тренеров, имеющих более одного дисквалифицированного спортсмена на протяжении последних двух лет. 9 июня на следующем заседании бюро президиума будет рассмотрен вопрос об отзыве у специалистов тренерских лицензий, однако у тренеров будет возможность предоставить свои объяснения.