5 российских тренеров, чьи легкоатлеты попались на допинге, могут потерять лицензии
Сегодня, 19:47СпортФото: Медиахолдинг 1Mi
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ВФЛА собирается отозвать лицензии у пяти тренеров, чьи легкоатлеты были наказаны за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на сообщение пресс-службы федерации.
ВФЛА выявила пять тренеров, имеющих более одного дисквалифицированного спортсмена на протяжении последних двух лет. 9 июня на следующем заседании бюро президиума будет рассмотрен вопрос об отзыве у специалистов тренерских лицензий, однако у тренеров будет возможность предоставить свои объяснения.
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