«Уфа-арена» на три дня превратится в волейбольную площадку
В Уфе пройдет этап волейбольной Лиги наций.
С 8 по 10 июня в Уфе пройдёт этап волейбольный Лиги Наций, сообщается на официальном сайте ВК «Урал». На «Уфа-Арене» сыграют сборная России, Бразилии, Китая и Ирана.
Вчера, 4 июня, здесь завершились технические работы для подготовки стадиона к волейбольным матчам. Вместо льда в «Уфа-Арене» подготовлена волейбольная площадка.
8 июня сборная России по волейболу сыграет с Бразилией, 9 июня – со сборной Китая, 10 июня – с Ираном.
Также в эти дни соперники сборной России сыграют между собой:
8 июня – Китай – Иран, 9 июня – Иран – Бразилия, 10 июня – Китай – Бразилия.
После шести туров сборная России занимает четвёртое место в Лиге Наций, бразильцы находятся на втором, команда Китая - на десятом, Иран - на 13-м месте.
Начало матчей сборной России – в 19.00, других игр - в 16.30. Билеты еще можно приобрести в кассах «Уфа-Арены» и онлайн на сайте ХК «Салават Юлаев».