«Уфа-арена» на три дня превратится в волейбольную площадку

С 8 по 10 июня в Уфе пройдёт этап волейбольный Лиги Наций, сообщается на официальном сайте ВК «Урал». На «Уфа-Арене» сыграют сборная России, Бразилии, Китая и Ирана.

Вчера, 4 июня, здесь завершились технические работы для подготовки стадиона к волейбольным матчам. Вместо льда в «Уфа-Арене» подготовлена волейбольная площадка.

8 июня сборная России по волейболу сыграет с Бразилией, 9 июня – со сборной Китая, 10 июня – с Ираном.

Также в эти дни соперники сборной России сыграют между собой:

8 июня – Китай – Иран, 9 июня – Иран – Бразилия, 10 июня – Китай – Бразилия.

После шести туров сборная России занимает четвёртое место в Лиге Наций, бразильцы находятся на втором, команда Китая - на десятом, Иран - на 13-м месте.