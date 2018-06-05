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«Уфа-арена» на три дня превратится в волейбольную площадку
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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«Уфа-арена» на три дня превратится в волейбольную площадку

Сегодня, 11:52СпортРазиф АбдуллинФото: volleyufa.ru
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