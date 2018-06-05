Игрок бельгийского ФК «Гент» Самуэль Жиго перешел в московский «Спартак»
Сегодня, 18:51Спорт
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Футболист Самуэль Жиго, игравший до недавнего времени в Бельгии за местный клуб «Гент», станет играть за «Спартак» из Москвы.
Руководство ФК «Спартак-Москва» подписало трансферный контракт с бельгийским клубом «Гент». Об этом пишет портал rns.online.
По условиям договора центральный защитник бельгийской команды Самуэль Жиго переходит в «Спартак» на постоянную основу. Действие контракта продлится четыре года. 24-летний Самуэль Жиго был оценен в шесть миллионов евро.
Отметим, что Жиго играл за ФК «Гент» в период с 2017 по 2018 год. За это время он принял участие в 56 матчах, где забил всего пару голов.
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