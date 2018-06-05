Игрок бельгийского ФК «Гент» Самуэль Жиго перешел в московский «Спартак»

По условиям договора центральный защитник бельгийской команды Самуэль Жиго переходит в «Спартак» на постоянную основу. Действие контракта продлится четыре года. 24-летний Самуэль Жиго был оценен в шесть миллионов евро.

Отметим, что Жиго играл за ФК «Гент» в период с 2017 по 2018 год. За это время он принял участие в 56 матчах, где забил всего пару голов.