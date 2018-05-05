"Локомотив" досрочно выиграл чемпионат России по футболу

Единственный гол за три минуты до конца основного времени матча забил португалец Эдер, которого Семин выпустил на замену минут за 15 до этого. 1:0 - победа "Локомотива", и это означает что этот клуб через 14 лет возвращает себе чемпионский титул. Теперь он недосягаем для других клубов, набрав 60 очков в 29 турах.