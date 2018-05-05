"Локомотив" досрочно выиграл чемпионат России по футболу
Сегодня, 20:37СпортРазиф АбдуллинФото: телеканал "Наш футбол"
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Московский клуб обыграл дома "Зенит" - 1:0.
Около 20.30 уфимского времени победой московского "Локомотива" завершился матч 29-ого тура чемпионата России по футболу. "Локомотив" под управлением Семина обыграл "Зенит".
Единственный гол за три минуты до конца основного времени матча забил португалец Эдер, которого Семин выпустил на замену минут за 15 до этого. 1:0 - победа "Локомотива", и это означает что этот клуб через 14 лет возвращает себе чемпионский титул. Теперь он недосягаем для других клубов, набрав 60 очков в 29 турах.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей