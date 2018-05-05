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Фан-клуб ФК «Уфа» пригласил болельщиков в Казань
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Весна в БашкирииВласть без цензурыБолеем за наших
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Фан-клуб ФК «Уфа» пригласил болельщиков в Казань

Сегодня, 08:54СпортРазиф АбдуллинФото: fcufa.pro
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