Фан-клуб ФК «Уфа» пригласил болельщиков в Казань

Фан-клуб болельщиков ФК «Уфа» пригласил всех, кто хочет поддержать команду в матче 29-го тура чемпионата России с «Рубином», организованно выехать в Казань. Матч состоится в понедельник, 7 мая, в 21:30 по уфимскому времени.

Будут заказаны фанатский и семейный автобусы. Оплата за проезд разная в зависимости от выбора автобуса и наличия карты болельщика ФК «Уфа».

Заявки по телефону собирает представитель фан-клуба Рушан Шарипов по телефону – 8-987-241-0824. Он же ответит и на дополнительные вопросы.

Необходимо знать, что в автобусы допускаются лица старше 16 лет (тем, кому нет 18 лет, следует взять с собой разрешение на поездку у родителей), лица до 16 лет допускаются в поездку только в сопровождении родителей.

Также организаторы выезда предупреждают, что они вправе отказать в поездке без объяснения причин и что с собой необходимо взять паспорт.

Матч «Рубин» - «Уфа» пройдет на новом стадионе, который построили к чемпионату мира по футболу. Игра принципиальных соперников интересна и тем, что казанский клуб отстает от уфимского на три очка, занимая 9 место, и наверняка ставит перед собой цель догнать «Уфу» по очкам в домашней игре при поддержке трибун.